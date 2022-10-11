В Орле создадут резервы для пропуска воды

Инвестиции «Орелводоканала» в новые сети превысят 850 миллионов рублей.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил инвестиционную программу муниципального унитарного производственного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства «Орелводоканал» Действие документа рассчитано на 2023-2025 годы. Глава региона утвердил не только объемы финансирования, но и технические характеристики программы. Самому «Орелводоканалу» рекомендовано обеспечить выполнение утвержденного губернатором документа, а контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя губернатора по развитию инфраструктуры.

Общий объем финансирования превысит 857 миллионов рублей, из которых 305,3 миллиона рублей планируется инвестировать в развитие системы холодного водоснабжения, а оставшуюся сумму – в систему водоотведения. Для реализации программы водоканал будет использовать собственные источники финансирования и выручку от ряда услуг. Например, 674 миллиона рублей планируется собрать в качестве платы клиентов за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям. Оставшиеся средства предприятие планирует набрать за счет создания новых сетей и сооружений в районах малоэтажной застройки, повышения качества товаров и услуг, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Кроме того, запланированы мероприятия, финансируемые за счет средств, поступающих в виде платы за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов.

Отметим, что более 257 миллионов рублей будет направлено на создание резерва пропускной способности магистральных сетей. Инвестиции предполагается вложить в выполнение инженерных изысканий, проектов планировок и межеваний территорий, проектной документации. Часть денег будет потрачена на получение положительного заключения государственной экспертизы и заключения о достоверности сметной стоимости, а также на разработку рабочей документации на строительство магистральных водоводов.

ИА «Орелград»