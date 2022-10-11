В Орловской области нашли 620 обезлюдевших сел

Оглашены итоги Всероссийской переписи населения 2020 года.

Орелстат опубликовал итоги прошедшей Всероссийской переписи населения, проведение которой было сдвинуто по срокам из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Согласно открытым данным, в Орловской области в рамках переписи было учтено 713,4 тысячи человек, из них 475,5 тысячи проживали на тот момент в городах, а 237,9 тысячи – в сельской местности. Статистики подсчитали, что Орловская область по числу жителей заняла лишь 65-е место в России и 17-е место – в Центральном федеральном округе. На последнем, 18-м месте в ЦФО оказалась Костромская область.

По сравнению с предыдущей Всероссийской переписью населения, которая проводилась в 2010 году, численность населения Орловской области уменьшилась на 73,6 тысячи человек, или на 9,3 процента. При этом число горожан сократилось почти на 40 тысяч человек (7,8 процента), селян – на 33,6 тысячи (12,4 процента). Сокращение населения происходило, в основном, из-за естественной убыли, то есть превышения числа умерших над числом родившихся, а также миграционного оттока населения за пределы области. Соотношение горожан и сельских жителей на данный момент составляет 66,6 и 33,4 процента соответственно. Орловцы проживают в 20 городах и поселках городского типа и в 2303 сельских населенных пунктах.

«ВПН-2020 подтвердила печальную картину, сложившуюся в сельской местности, а именно, увеличение числа населенных пунктов, где численность жителей составляет 1-10 человек, — отмечает Орелстат. — На момент переписи в области было учтено 620 обезлюдевших сельских населенных пунктов и 815 – с численностью жителей до 10 человек. Больше чем в других районах таких населенных пунктов сосредоточено в Болховском муниципальном районе (66 – с нулевой численностью и 87 – с численностью до 10 человек) и Мценском (47 и 81 соответственно)».

Подсчитано, что почти половина сельского населения Орловщины, или 48,3 процента, проживает в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 500 человек. В среднем на один такой населенный пункт приходится 232 человека. От 2000 до 3000 жителей насчитывали всего пять населенных пунктов, в которых в совокупности проживало 11,3 тысячи человек: поселок Стрелецкий и село Плещеево Орловского района, село Тросна, село Отрадинское Мценского района и поселок Сахзаводской Ливенского района. Удивительно, но в число таких населенных пунктов не попали районные центры, имеющие статус села: Знаменское, Корсаково, Красная Заря и Сосково.

ИА «Орелград»