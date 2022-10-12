Экс-директор орловского ТТП Александр Коровин поделился мнением о работе преемников

12.10.2022 | 15:30 Новости, Общество

«Автобусы, которые будут поставлены в Орел, стоят у производителя от 5 до 10 млн рублей каждый, а не более 17 млн рублей, как прописано в контракте».

Александр Коровин, многолетний директор Трамвайно-троллейбусного предприятия, поделился своим мнением о работе нынешнего руководства предприятия. Он отметил «мутную схему» закупки автобусов через фирму-прокладку.

«Будучи руководителем ТТП, я всегда работал напрямую с производителями транспортной техники, с заводами. Посредник — это всегда свой интерес и процент сверху цены. Автобусы, которые будут поставлены в Орёл, стоят у производителя от 5 до 10 млн рублей каждый, а не более 17 млн рублей, как прописано в контракте. Явно лежит на поверхности мутная схема закупки. Берут свою фирму-прокладку, с ней заключают договор, а разницу от заводской цены делят между собой. Не стесняются», — заявил Коровин в комментарии изданию «Орелтаймс».

Напомним, ранее орловские власти приняли решение о закупке через фирму-посредника комфортабельных низкопольных автобусов большой вместимости, которые, по словам мэра Юрия Парахина, должны обслуживать жителей микрорайонов, в которых нет троллейбусного движения.

Также Коровин провел исторические параллели между годами своего директорства и годами мэрства Парахина:

«Что думаете, мне это не предлагали, когда я был директором? Предлагали и не раз. Меня прессовали и губернатор Козлов, и его заместитель Гармаш. Но я сказал — «нет». А тут еще на лизинг подсадили ТТП. А что такое лизинг — да это самоубийственно для предприятия. Но именно этим нынешние власти Орла и области не брезгуют заниматься. И пока им это, к сожалению, сходит им с рук», — констатировал Александр Коровин.

ИА «Орелград»

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