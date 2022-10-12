На администрацию Залегощенского района завели дело

Антимонопольную службу заинтересовала несостоявшаяся земельная сделка.

Управление ФАС России по Орловской области издало приказ о возбуждении дела по признакам нарушения администрацией Залегощенского района антимонопольного законодательства. Решение было принято по итогам предварительного рассмотрения заявления местного фермера. Кстати, в УФАС материалы поступили из прокуратуры Залегощенского района. В них говорится «о неправомерном предоставлении администрацией Залегощенского района земельных участков без проведения торгов». В этой истории антимонопольщикам еще предстоит разобраться, но кое-что уже удалось установить.

В частности, УФАС выяснило, что в марте 2020 года в администрацию Залегощенского района поступило заявление фермера об утверждении схемы расположения земельного участка площадью 92 678 кв. м. для сельскохозяйственного производства. Чиновники издали необходимое постановление, а спустя два месяца был образован земельный участок. Затем в районной газете было опубликовано извещение о возможном предоставлении в аренду данного участка. В течение тридцати дней со дня опубликования извещения сразу три человека подали заявления о намерении участвовать в аукционе.

В связи с этим администрация отказала фермеру, изначально просившему эту землю в аренду, в предварительном согласовании предоставления участка без проведения аукциона. Кроме того, администрация сообщила фермеру, что в отношении участка будет организован аукцион. После этого фермер отозвал свою просьбу об аренде. В связи с поступлением заявлений от нескольких граждан администрации надо было провести соответствующий аукцион.

Однако, как следует из материалов дела, аукцион проведен не был. А в дальнейшем администрацией района было принято решение об изменении вида разрешенного использования спорного участка с «для сельскохозяйственного производства» на «для сенокошения и выпаса скота». И вот уже в марте этого года в администрацию поступило заявление другого фермера, на основании которого спорную землю ему предоставили в аренду на три года для сенокошения и выпаса скота. Иными словами, один фермер землю без аукциона получить не смог, а другому это сделать удалось. Теперь специально созданной комиссии УФАС предстоит выяснить, не был ли нарушен при этом закон. Рассмотрение дела назначено на 26 октября.

ИА «Орелград»