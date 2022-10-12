Орловских казаков просубсидируют из бюджета

12.10.2022 | 8:03 Новости, Экономика

Условия субсидирования утвердил губернатор Орловской области.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета казачьим обществам, осуществляющим свою деятельность на территории Орловской области, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации».Финансирование возьмет на себя казна региона в рамках реализации государственной программы «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества».

Субсидии предназначены на реализацию мероприятий в сфере охраны общественного порядка, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, охраны лесов, объектов обеспечения жизнедеятельности населения. Также казенные деньги можно будет тратить на социально значимые программы и проекты казачьих обществ по отдельным направлениям (военно-патриотическому и военно-спортивному), на проведение культурно-массовых мероприятий по развитию казачьих традиций и восстановлению духовного наследия казачества. То же самое касается и мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, военной и допризывной подготовке казачьей молодежи.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Орловской области о бюджете на соответствующий финансовый год. Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению является администрация губернатора. Сведения о выделенных субсидиях власти обещают публиковать в открытом доступе. Выделяться казенные деньги будут на конкурсной основе. Проект, на который дается субсидия, должен быть завершен в течение года с момента выдачи субсидии. Администрация губернатора будем заключать с казаками соглашения и следить за их исполнением. Например, казаки должны будут провести не менее семи мероприятий, охватив ими не менее 1100 человек. Кроме того, в соцсетях, СМИ и на сайтах должно выйти не менее семи публикаций о мероприятиях, проведенных казаками.

Участниками конкурса на соискание субсидий могут быть казачьи общества, отвечающие ряду обязательных требований. Так, у них не должно быть долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, превышающих сумму в 300 тысяч рублей. Они не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных или муниципальных контрактов по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации. Потенциальные участники конкурса не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства, а их руководители и главные бухгалтеры не должны быть включены в реестр дисквалифицированных лиц.

ИА «Орелград»

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