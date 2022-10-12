Орловских казаков просубсидируют из бюджета

Условия субсидирования утвердил губернатор Орловской области.

Глава Орловской области Андрей Клычков утвердил «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета казачьим обществам, осуществляющим свою деятельность на территории Орловской области, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации».Финансирование возьмет на себя казна региона в рамках реализации государственной программы «Повышение эффективности государственного и муниципального управления в Орловской области, поддержка институтов гражданского общества».

Субсидии предназначены на реализацию мероприятий в сфере охраны общественного порядка, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, охраны лесов, объектов обеспечения жизнедеятельности населения. Также казенные деньги можно будет тратить на социально значимые программы и проекты казачьих обществ по отдельным направлениям (военно-патриотическому и военно-спортивному), на проведение культурно-массовых мероприятий по развитию казачьих традиций и восстановлению духовного наследия казачества. То же самое касается и мероприятий по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, военной и допризывной подготовке казачьей молодежи.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Орловской области о бюджете на соответствующий финансовый год. Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению является администрация губернатора. Сведения о выделенных субсидиях власти обещают публиковать в открытом доступе. Выделяться казенные деньги будут на конкурсной основе. Проект, на который дается субсидия, должен быть завершен в течение года с момента выдачи субсидии. Администрация губернатора будем заключать с казаками соглашения и следить за их исполнением. Например, казаки должны будут провести не менее семи мероприятий, охватив ими не менее 1100 человек. Кроме того, в соцсетях, СМИ и на сайтах должно выйти не менее семи публикаций о мероприятиях, проведенных казаками.

Участниками конкурса на соискание субсидий могут быть казачьи общества, отвечающие ряду обязательных требований. Так, у них не должно быть долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, превышающих сумму в 300 тысяч рублей. Они не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения заключенных государственных или муниципальных контрактов по причине введения политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации. Потенциальные участники конкурса не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства, а их руководители и главные бухгалтеры не должны быть включены в реестр дисквалифицированных лиц.

ИА «Орелград»