Сроки действия КЭП стремительно истекают

Орловцам напомнили о необходимости получить новую электронную подпись.

До окончания срока действия квалифицированных электронных подписей (КЭП), выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов, осталось меньше трех месяцев. Об этом жителям Орловской области напомнило региональное Управление Федеральной налоговой службы России. Указанные подписи с 1 января 2023 года прекратят свое действие. Им на смену придут КЭП, которые с января 2022 года выпускаются налоговой службой.

«По состоянию на 7 октября 2022 года Удостоверяющими центрами ФНС России в Орловской области выдано более 11 тысяч КЭП, — отметили в областной налоговой службе. — Для получения подписи заявителю необходимо предоставить паспорт, номер СНИЛС и носитель ключевой информации, который должен иметь действительный сертификат соответствия, выданный ФСТЭК России или ФСБ России».

Отметим, что налоговики начали заблаговременно выдавать электронные подписи, причем для удобства клиентов в налоговых инспекциях установили вендинговые аппараты. С их помощью можно прямо на смете приобрести токен (сертифицированный носитель ключевой информации), необходимый для получения подписи.

«При получении КЭП необходимо помнить, участники электронного взаимодействия обязаны не передавать принадлежащие им ключи электронной подписи третьим лицам, не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что его конфиденциальность нарушена и уведомлять удостоверяющий центр, выдавший квалифицированный сертификат, о факте компрометации ключа электронной подписи в срок не более одного рабочего дня», — напомнили также налоговики.

Региональное Управление ФНС в очередной раз обратилось к индивидуальным предпринимателям и руководителям орловских организаций с рекомендацией не откладывать получение КЭП на последние дни текущего года. Куда удобнее подать заявление на выпуск ключа электронной подписи заблаговременно.

ИА «Орелград»