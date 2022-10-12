Стало известно расписание ЕГЭ на 2023 год

12.10.2022 | 18:05 Новости, Образование

В Сети появился проект расписание экзаменов, которые пройдут в три этапа.

Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, предварительный вариант расписания ЕГЭ на 2023 год опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Конкретно речь идет о проекте совместного приказа Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора. Ведомства еще принимают предложения и замечания на документ, но он точно станет базовым. Согласно ему, ЕГЭ в 2023 году пройдет в три этапа: досрочный период – с 20 марта по 19 апреля, основной период – с 26 мая по 1 июля, дополнительный период – с 6 по 19 сентября. Основной период стартует с экзаменов по географии, литературе и химии. Затем пройдут экзамены по обязательным предметам: по русскому языку – 29 мая, по математике базового и профильного уровней – 1 июня.

«Как и в прошлые годы, для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам и ЕГЭ по информатике и ИКТ проектом расписания предусмотрено по два дня: раздел «Говорение» планируется провести 16 и 17 июня, КЕГЭ – 19 и 20 июня, — уточнили в Орловском региональном центре оценки качества образования. — Завершится экзаменационная кампания основного периода 1 июля резервным днем по всем учебным предметам».

Ранее в правительстве Орловской области участники аппаратного совещания обсудили результаты ЕГЭ 2022 года. Минимальный порог по всем сдаваемым учебным предметам преодолели 90,2 процента одиннадцатиклассников. Отметим, что 63 участника ЕГЭ получили 74 стобалльных результата, девять одиннадцатиклассников имели сразу по два стобалльных результата, а одна выпускница – три стобалльных результата. Каждый третий выпускник по результатам трех экзаменов набрал 220 и более баллов.

«Экзаменационная кампания в регионе прошла на высоком организационном и технологическом уровне, а наши выпускники показали достойные результаты на ЕГЭ и успешно прошли вступительные испытания в вузы страны, – отметил Алексей Карлов, руководитель департамента образования Орловской области. – В каждой четвертой школе региона все выпускники преодолели минимальный порог, необходимый для поступления в высшие учебные заведения».

ИА «Орелград»

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