В Орле пройдет чемпионат мира по всестилевому каратэ

12.10.2022 | 10:52 Новости, Спорт

Соревнования пройдут с 30 октября по 5 ноября в ТМК «ГРИНН».

С 30 октября по 5 ноября в Орле состоится ряд международных турниров по всестилевому каратэ. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

В чемпионате и первенстве мира, а также международном фестивале IASKF примут участие почти полторы тысячи спортсменов из 12 стран мира: Казахстан, Южная Осетия, Киргизия, Таджикистан, Иран, Центральная Африканская Республика, Абхазия, Белоруссия, Пакистан, Турция, Куба, Молдавия.

Соревнования пройдут в ТМК «ГРИНН» и будут включать три группы дисциплин всестилевого каратэ: полный контакт, ограниченный контакт и полный контакт в средствах защиты.

ИА «Орелград»

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