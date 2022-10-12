В Орле участники ярмарок «Хлебосольный выходной» собрали посылку с едой российским военным

12.10.2022 | 13:42 Новости, Общество

В сборе приняли участие индивидуальные предприниматели и владельцы личных подсобных хозяйств.

Индивидуальные предприниматели и владельцы личных подсобных хозяйств, участвующие в ярмарках выходного дня «Хлебосольный выходной», собрали большую продуктовую посылку для военнослужащих, принимающих участие в Специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Чувство локтя сегодня имеет первостепенное значение. Наши товаропроизводители никогда не остаются в стороне от гуманитарных миссий. Они помогали беженцам из ЛНР и ДНР, сегодня же острее всего в нашем внимании нуждаются бойцы СВО. Наши посылки на передовую – это не просто материальная помощь. Это способ сказать: «Мы вас ждём домой живыми, невредимыми и с победой!», — заявила представитель администратора ярмарок выходного дня Анна Перепечко.

Планируется, что сбор подобных посылок станет регулярным.

ИА «Орелград»

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