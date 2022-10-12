В Орловской области одним проблемным домом стало меньше

Из реестра исключен многоквартирный дом в пригородном селе Образцово.

Исключение прошло в соответствии с частью 1.4 статьи 23.1 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Таким образом, резюмирует департамент, в настоящее время в ЕРПО осталось 11 проблемных объектов, расположенных на территории Орловской области.

«Дополнительно сообщаем, что в соответствии с решением наблюдательного совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в целях восстановления нарушенных прав осуществлены выплаты всем участникам долевого строительства проблемного объекта застройщика-банкрота ООО «Регионстрой», — уточнили в департаменте. — Согласно сведениям, представленным ППК «Фонд развития территорий» по состоянию на 19 сентября 2022 года, через банк-агент АО «Банк ДОМ.РФ» выплачены компенсации трем гражданам данной категории».

Ранее департамент сообщал, что во исполнение принятых решений наблюдательного совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» о финансировании мероприятий по осуществлению выплаты возмещения участникам долевого строительства проблемных объектов по состоянию на начало сентября 2022 года были восстановлены права 445 граждан вышеуказанной категории. Им была выплачена компенсация через банк-агент «Дом.РФ» на общую сумму 670,134 миллиона рублей.

ИА «Орелград»