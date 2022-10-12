Власти рассказали о борьбе с долгом Орловской области

Заявленная экономия на обслуживании долга составила почти 1,4 миллиарда рублей.

В Орловской области в последние годы проведена значительная работа по оптимизации структуры государственного долга и сокращению расходов на его обслуживание. Об этом говорится в виртуальном журнале, который выпускают областные власти. В нем приводится оперативная статистика, рассказывающая об основных социально-экономических показателях. В новом выпуске говорится, в частности, о том, что в 2018-2021 годах региону удалось сократить расходы на обслуживание государственного долга более чем на 1 миллиард рублей.

Кроме того, в указанном периоде времени 387 миллионов рублей составила экономия от привлечения «казначейских» бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов и рефинансирования действующих кредитных ресурсов со снижением процентных ставок. Все это вкупе дало возможность в 2018-2021 годах сэкономить на расходах по обслуживанию государственного долга почти 1,4 миллиарда рублей. Высвободившиеся денежные средства, как уверяют власти региона, были направлены на финансирование социально значимых расходов областного бюджета.

«Правительством Орловской области в июне 2022 года за счет привлечения бюджетного кредита из федерального бюджета в общем объеме 6,7 миллиарда рублей погашена задолженность по кредитам коммерческих банков в объеме 3,1 миллиарда рублей, — следует из официальной информации. — Осуществлен досрочный выкуп государственных облигаций Орловской области на общую сумму около 1 миллиарда рублей, что позволит Орловской области сократить расходы на обслуживание государственного долга более чем на 150 миллионов рублей».

В настоящий момент в структуре государственного долга Орловской области отсутствует задолженность по коммерческим кредитам. С другой стороны, стоит напомнить, что по состоянию на 1 июля 2022 года объем государственного долга Орловской области составил 23,667 миллиарда рублей. С 1 января 2022 года его объем на отчетную дату увеличился на 3,634 миллиарда рублей. Такая информация содержится в отчете об исполнении бюджета Орловской области за первое полугодие текущего года, который правительство недавно представило на согласование и утверждение в Орловский областной Совет народных депутатов.

ИА «Орелград»