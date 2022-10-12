Жители Орловской области хранят в банках более 100 миллиардов рублей

96,5 % сбережений хранятся в российской валюте.

Орловцы хранят на банковских счетах почти 104 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

При этом, год назад общий объем сбережений составлял чуть более 95 миллиардов. Подавляющее большинство жителей региона отдают предпочтение рублевым сбережениям. Их доля составила 96,5 % от общего объема накоплений.

Отметим, что начиная с этого месяца начали действовать правила, которые помогут гражданам разобраться в условиях договора с банком. В частности, вступившие в силу нововведения защитят клиентов от маркетинговых уловок кредитных организаций.

«Теперь на первой странице документа должна быть размещена таблица с основными сведениями о вкладе: суммой и сроком, возможностью пополнения, порядком выплаты процентов и другой важной информацией. Плюс теперь банки должны указывать в договоре минимальную гарантированную ставку. Она поможет посчитать доход, который человек точно получит, если не будет снимать деньги до конца срока вклада. Вне зависимости от каких-либо других условий. Она будет напечатана в рамке на первой странице договора хорошо читаемым шрифтом», – рассказала начальник экономического отдела орловского отделения Банка России Наталья Киселева.

ИА «Орелград»