Нематериальное достояние Орловщины может обрести популярность

Новые возможности перед регионом открывает федеральный закон.

Орловский областной центр народного творчества (ООЦНТ) обратил внимание на федеральный закон, который был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях. Она касается и Орловской области. Речь идет о сохранении и популяризации нематериального этнокультурного достояния России. Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и группа сенаторов. Как отмечается в пояснительной записке, нематериальное этнокультурное достояние РФ является «важнейшим элементом духовности этнических групп и играет ключевую роль в формировании культурного пространства современной России».

«Законом предлагается урегулировать отношения в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния РФ для реализации прав этнических общностей на сохранение своей культурно-национальной самобытности, — комментируют в ООЦНТ. — Документ также вводит понятийный аппарат в области нематериального этнокультурного достояния, устанавливает права и полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, а также местного самоуправления в этой области и определяет основные принципы создания и ведения информационной системы Федерального государственного реестра объектов нематериального этнокультурного достояния России. Оператором информационной системы будет Минкультуры».

Напомним, что на днях в Орле состоялось заседание рабочей группы с участием искусствоведа Ирмы Борисовой и Народного мастера Орловской области Нины Савенковой. По итогам заседания было принято решение о внесении объектов «Технология лепки плешковской глиняной игрушки» и «Традиционные технологии изготовления мценского коклюшечного кружева» в региональный Каталог объектов нематериального культурного наследия Орловской области. Иными словами, плешковская игрушка и мценское кружево признаны уникальными промыслами Орловщины.

А чуть ранее, в конце августа, рабочей группой было принято единогласное решение о внесении объекта «Технология вышивки орловским списом» в региональный Каталог объектов нематериального культурного наследия Орловской области. Как объяснили в ООЦНТ, орловский спис – это уникальная традиционная вышивка нашего региона. Списом вышивали обрядовые полотенца, с тридцатых годов XX века, постельное белье. Наибольший интерес представляют дошедшие благодаря традиции копирования, уникальные архаичные сюжеты этой вышивки: древо жизни, птица-пава, лягушка-рожаница. В настоящее время в Орловской области традиции списового шитья сохраняют восемь вышивальщиц, создавая как копии подлинников конца XIX – начала XX веков, так и авторские произведения.

ИА «Орелград»