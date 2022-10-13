Огнестрельное оружие и шокеры изъяли в Орле у посетителей суда

Приставы рассказали, сколько оружия пытались пронести в орловские суды.

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов России по Орловской области, в текущем году на территории региона судебные приставы выявили уже свыше 2000 запрещенных предметов, которые посетители пытались пронести с собой в помещения судов. Эти предметы были обнаружены при осуществлении пропускного режима. Поясним, что данные функции исполняют приставы из отдела обеспечения установленного порядка деятельности судов. Они охраняют здания Арбитражного суда Орловской области, Орловского областного суда, 29 зданий районных судов и 48 помещений судебных участков мировых судей.

«Основным мероприятием по обеспечению охраны судов является организация пропускного режима, предотвращение проноса в суд предметов, с помощью которых могут быть осуществлены террористические акты, нанесены гражданам телесные повреждения и совершены другие противоправные действия, — уточнили в Управлении ФССП. — Осмотр лиц, прибывающих в здания судов, а также осмотр имеющихся при них вещей — обязанность судебного пристава по ОУПДС. Поводом для этого могут быть как сигнал металлодетектора, так и имеющееся у судебного пристава основание полагать, что у гражданина, прибывшего в суд, имеются при себе запрещённые предметы».

В ведомстве подсчитали, что за три прошедших квартала текущего года в орловских судах были пресечены попытки проноса внутрь 18 единиц огнестрельного оружия, 308 боеприпасов, 276 единиц газового и травматического оружия, 105 электрошоковых устройств и 1688 так называемых «иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих». В ведомстве также подчеркнули, что только благодаря четкой работе судебных приставов потенциальные предметы нападения не попали в помещения судов. Также сообщается, что чрезвычайных происшествий в зданиях орловских судов в этом году не было.

ИА «Орелград»