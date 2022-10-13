Организацию питания проверили в орловских школах

Управление Роспотребнадзора обнародовало данные пищевого мониторинга.

Результаты регионального контроля за обеспечением полноценным, качественным и бесплатным горячим питанием школьников обнародовало Управление Роспотребнадзора Орловской области. В ведомстве отметили, что особое внимание при этом уделяется питанию учеников 1-4 классов – такое поручение дал президент Владимир Путин. Поясним, что средства на организацию питания самых младших школьников выделяются из федерального бюджета, а бюджет региона добавляет из своей казны лишь малую часть.

Кстати, стоимость завтрака для учеников 1-4 классов в Орловской области составляет 62,3 рубля, обеда — 60 рублей. Стоимость завтрака для учеников 5-11 классов составляет 60-61,68 рубля, цена обеда для школьников из числа льготных категорий – 60 рублей. Специалисты добавили, что примерные 10-14-дневные меню проходят санитарно-эпидемиологическую экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области».

«Питание обучающихся в 80,2 процентах общеобразовательных организаций осуществляется самостоятельно, в 19,8 процентах (72 школы) — организуется в соответствии с заключенными контрактами десятью предприятиями общественного питания, — сообщает Роспотребнадзор. — Охват горячим питанием школьников в 2021-2022 учебном году составил 85 процентов, двухразовое питание получают 24,8 процента школьников».

В рамках мониторинга были выявлены определенные нарушения, причем вскрыты они были в 280 школах, что составляет 76,7 процента от общего количества проверенных учреждений. Обращает на себя внимание количество нарушений – их набралось 926. В основном вскрывались факты несоблюдения требований к работе пищеблоков, на которые пришлось 87 процентов всех выявленных нарушений. Например, серьезные претензии у проверяющих возникали к мытью посуды и инвентаря, а также уборке помещений.

«В 2021-2022 учебном году снизилось число нарушений, связанных с технологией приготовления блюд, — отмечают при этом в Управлении Роспотребнадзора. — Проведена оценка 777 готовых горячих блюд на соблюдение требований к температуре выдачи, массе порций, факты занижения массы порций, относительно указанных в меню, отмечены в 4-х случаях. Исследовано 503 пробы готовых блюд на микробиологические показатели, 799 проб на калорийность, 23 пробы пищевых продуктов на показатели фальсификации, из которых не соответствовали требованиям 1,6 процента проб по микробиологическим показателям, 1 процент проб по калорийности».

ИА «Орелград»