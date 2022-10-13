Орловцев призвали зарегистрировать списанное оружие

За несоблюдение обязательных требований жителям региона грозит ответственность.

Управление Росгвардии по Орловской области обратилось к жителям региона. Силовики разъяснили положения обновленного законодательства в сфере оборота оружия и боеприпасов. Особое внимание на вступившие в силу поправки стоит обратить тем орловцам, которые владеют так называемым охолощенным оружием. Оборот такого оружия теперь заметно ужесточен. В частности, оно подлежит строгой учетности, как и настоящее оружие.

«В случае приобретения списанного охолощенного оружия следует зарегистрировать каждую единицу в подразделении лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства в двухнедельный срок, — объясняет начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области полковник полиции Виктор Ермаков. — О продаже, дарении, утрате и хищении охолощенного оружия необходимо уведомлять правоохранительные органы не позднее суток».

Специалист обращает внимание на то, что списанное охолощенное оружие — это огнестрельное оружие, в каждую основную часть которого внесены технические изменения, исключающие возможность вести стрельбу боевыми патронами. До недавнего времени такой вид оружия разрешалось приобретать без лицензии и регистрации в Росгвардии. Приобрести его. По сути, мог любой совершеннолетний гражданин России. Оно считалось коллекционным или подарочным.

«Охолощенное оружие предназначено под боеприпасы светозвукового действия и используется в основном в культурной и образовательной деятельности, а также в качестве подарков и экспонатов различных оружейных коллекций, — уточнили в Орловской Росгвардии. — Сотрудники лицензионно-разрешительной работы разъясняют, что внесенные в закон «Об оружии» изменения позволят вести качественный учет списанного охолощенного оружия, снизить количество происшествий с его незаконным использованием, уменьшить риски переделки охолощенного оружия под стрельбу боевыми патронами».

ИА «Орелград»