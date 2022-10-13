Орловцы получили свыше 110 тысяч «цифровых» уведомлений о налогах

«Письма счастья» орловцам присылают прямо в личные кабинеты.

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, на текущий момент через «Личные кабинеты налогоплательщика для физических лиц» жителям региона разослано уже около 110 тысяч уведомлений. Кроме того, сводные налоговые уведомления рассылаются и обычной почтой, заказными письмами. Напомним, речь идет о начислении имущественных налогов за 2021 год. «Письма счастья» орловцы начали получать месяц назад.

«В 2022 году налоговой службой региона произведено исчисление имущественных налогов порядка 690 тысячам физических лиц на общую сумму 1,338 миллиарда рублей», — отметили в УФНС.

Самые крупные начисления были произведены по транспортному налогу – 903 миллиона рублей. Далее следует земельный налог – 264 миллиона рублей, налог на имущество – 172 миллиона. Налоговики напоминают, что по почте уведомления не направляются владельцам личных кабинетов, размещенных на сайте налоговой службы. Исключение может быть сделано лишь для тех граждан, которые лично обращались в инспекцию с заявлением о получении документов в бумажном виде.

«Пользователи личного кабинета в онлайн формате получают актуальную информацию об объектах своего имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом, — говорят в областной налоговой службе. — Они также заполняют декларации по форме № 3-НДФЛ в электронном виде, получают ответы на свои вопросы без личного визита в налоговый орган и оплачивают налоги онлайн и т.д. В настоящее время личным кабинетом пользуются более 294 тысяч орловцев».

ИА «Орелград»