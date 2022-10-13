Орловские муниципальные автобусы простаивают из-за отсутствия топлива

В преддверие завоза 28 новых низкопольных автобусов МУП ТТП столкнулось с энергетическим коллапсом.

На орловских дорогах практически нет муниципальных автобусов, поскольку у МУП ТТП заканчивается топливо. Об этом сообщило издание «Орелтаймс» со ссылкой на работников Трамвайно-троллейбусного предприятия.

В настоящее время на некоторых маршрутах еще есть один-два автобуса, которые ездят на остатках топлива, но и они скоро отправятся в гараж.

При этом, в самое ближайшее время в город поступят 28 новых низкопольных автобусов, приобретенных за счет средств федерального инфраструктурного кредита.

ДОПОЛНЕНИЕ.

Пресс-служба городской администрации прокомментировала ситуацию:

«В связи с непростым финансовым положением МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» возникли временные трудности с приобретением дизельного топлива для автобусов. Подчеркнём, что троллейбусы и трамваи продолжают обслуживание городских маршрутов.

Для стабилизации ситуации принято решение о временном выпуске на маршруты, не обслуживаемые МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», автобусов частных перевозчиков. Они выйдут в рейс с завтрашнего дня».

ИА «Орелград»