Орловское зерно активно скупает Латвия

На долю этого государства приходится около трети всего орловского экспорта.

За 9 месяцев 2022 года с территории Орловской и Курской областей было отгружено на экспорт 610,03 тысячи тонн подкарантинной продукции, в том числе 491,2 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки. На указанные партии товара в общей сложности было оформлено 13 277 фитосанитарных сертификатов. Такие данные привели в Территориальном управлении Россельхознадзора. За рубеж Орловская и Курская области отправляют в основном пшеницу, ячмень, кукурузу, рапс, соевые бобы, гречиху и горчицу. Что касается продуктов переработки зерна, то здесь спросом пользуются солод, крупы и хлопья в ассортименте, мука, лузга и др.

«Традиционным рынком сбыта зерна остается Беларусь, импортирующая порядка 49 процентов объемов зерна и продуктов его переработки, — отмечают в ТУ Россельхознадзора. — В лидерах также остается Латвия, на чью долю приходится 34 процента экспортного объема. 10 процентов закупают Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, 7 процентов — Монголия, Молдова, Китай, Армения и другие страны».

Вся продукция, предназначенная за рубеж, проходит процедуру тщательного осмотра. Дело в том, что у каждой страны имеются собственные требования к ввозу зарубежной продукции. Поэтому какая-то часть товара забраковывается из-за несоответствия нормам. Например, в Монголию не выпустили пять партий кукурузы общей массой 352,5 тонны, поскольку в ней был выявлен сорняк — овес пустой. Это растение имеет карантинное значение для Монголии. По той же причине была запрещена отгрузка в Сербию трех партий продовольственного льна общей массой 67,5 тонны. В этих грузах была выявлена щирица белая, имеющая карантинное значение для Сербии и считающаяся там крайне опасным сорняком.

«По результатам лабораторных исследований в 363 случаях был выявлен карантинный сорняк — повилика sp. — в 25,4 тысячах тонн пшеницы, гречихи, сои, рапса, льна и подсолнечника продовольственного, — добавили в ТУ Россельхознадзора. — Зараженные партии запрещены к вывозу с территории РФ. Управлением по причине выявления карантинных объектов оформлено 357 отказов в выдаче фитосанитарных сертификатов. Усилен контроль за карантинным фитосанитарным состоянием экспортируемой подкарантинной продукции. Фитосанитарная сертификация проводилась в строго установленные законом сроки. Жалоб со стороны хозяйствующих субъектов не поступало».

ИА «Орелград»