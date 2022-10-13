Погибших солдат нашли под Орлом

Останки двух красноармейцев были найдены на поле боя времен ВОВ.

Подробности поисковой операции сообщили в Управлении ФСИН России по Орловской области. Дело в том, что в поисковой операции принимали участие члены поискового отряда «Красноармеец» который был создан и действует при Следственном изоляторе №1 города Орла. Этот отряд, в свою очередь, входит в состав Орловской региональной поисковой общественной организации «Отечество». В последние несколько дней члены «Красноармейца» совместно с поисковиками из отрядов «Память» и «Салют» участвовали в осеннем этапа «Вахты памяти 2022».

«Поисковые работы проводились на участке поля сельскохозяйственного назначения у деревни Задушное Новосильского района, — сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН. — За время поиска удалось обнаружить и поднять останки двух солдат Красной Армии. При бойцах были найдены личные вещи, остатки обмундирования».

У одного из солдат при себе находился личный медальон с важными данными. Внутри была найдена записка, по которой поисковикам удалось установить личность погибшего. Им оказался Зайцев Григорий Тихонович, 1906 года рождения. В УФСИН подчеркнули, что сейчас поисковики «проводят необходимые работы по уточнению всего объема имеющейся информации и поиск родственников красноармейца».

Напомним, 6 октября на мемориале танкистам-первогвардейцам в Мценском районе прошла церемония захоронения останков восьми бойцов Красной Армии, найденных поисковиками на местах боев. Они были преданы земле согласно христианским традициям. Обряд отпевания совершил благочинный церквей Мценского округа протоиерей Владимир Герченов. Завершился митинг возложением цветов к Вечному огню и минутой молчания.

«Бессмертен подвиг советских воинов в годы Великой Отечественной войны, — сказала глава Мценского района Екатерина Ерохина. — Каждая пядь мценской земли пропитана кровью советских солдат и офицеров. Они отстояли наше Отечество и стали примером мужества, героизма и стойкости для своих потомков. Именно на них – поколение победителей – равняются сейчас наши воины, которые, как их деды и прадеды, идут бороться за свободу и справедливость. Я благодарю всех, кто неравнодушен к судьбе наших воинов и в любую погоду несет вахту памяти, поднимая останки бойцов, павших на поле боя, всем, кто заботится о братских захоронениях, кто борется за сохранение исторической памяти о великом подвиге русского народа».

ИА «Орелград»