Депутатам рассказали о нарушениях при строительстве спортплощадки

Краткий отчет о результатах проведенной проверки представила КСП.

Представители Контрольно-счетной палаты Орловской области приняли участие в заседании комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского областного Совета народных депутатов. В частности, перед депутатами выступили заместитель председателя КСП Михаил Верижников и начальник отдела контроля в сфере межбюджетных отношений, инспектор Ирина Лисицкая. Как сообщили в КСП, депутатам были раскрыты итоги проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство спортивной площадки в поселке Ясная Поляна Урицкого района.

Спортплощадка возводилась для Луначарской основной общеобразовательной школы. В своем выступлении перед депутатами Ирина Лисицкая отметила, что строительство осуществлялось в рамках реализации программного мероприятия «Современный облик сельских территорий». В Урицком районе с 2019 года действует соответствующая муниципальная программа. Стоимость выполненных работ составила 2,745 миллиона рублей, из которых 2,375 миллиона были федеральными. Средства областного бюджета составили всего 24 тысячи рублей, средства местного бюджета — 345,9 тысячи рублей.

«Проверкой достоверности стоимости оборудования и материалов, включенных в локальный сметный расчет, установлено, что стоимость материальных ресурсов на сумму 1,956 миллиона рублей не подтверждена фактическими расчетно-платежными документами, — следует из отчета КСП, представленного в региональном парламенте. — В нарушение требований, предъявляемых к составу и порядку ведения исполнительной документации…, а также в нарушение условий муниципального контракта ООО «ИПК «Спорт-Групп» не предоставлен на согласование заказчику разработанный проект производства работ».

Кроме того, не был предоставлен комплект исполнительной и иной технической документации по окончании производства работ, в том числе общий журнал и специальные журналы работ, не предоставлены акты освидетельствования работ. КСП обратила внимание парламентариев и на то, что компанией-подрядчиком не составлялись акты о приемке выполненных в течение месяца работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат. При проверке заказчика также были выявлены нарушения условий муниципального контракта «в части непредъявления штрафных санкций за неисполнение подрядчиком обязательств по контракту».

ИА «Орелград»