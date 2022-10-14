Музалевский получил Орден за плодотворную государственную деятельность

14.10.2022 | 15:48 Новости, Общество

Награда была вручена 14 октября в Твери.

Орден Почета вручил спикеру облсовета  Леониду Музалевскому полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев. Награждение прошло перед заседанием Совета законодателей.

На мероприятии рассматривались важные социальные вопросы. Центральными стали темы поддержки военнослужащих, участвующих в СВО, мобилизованных граждан и их семей, иных категорий граждан.

Леонид Музалевский выступал с докладом о помощи многодетным в субъектах Центрального федерального округа.

«Основные меры социальной поддержки многодетных семей необходимо унифицировать на федеральном уровне. Целесообразно принять федеральный закон, устанавливающий единый статус многодетной семьи, определяющий критерии закрепления за семьями этого статуса. В Закон необходимо включить основной перечень мер соцподдержки и учесть при этом право субъектов РФ принимать дополнительные меры поддержки», — цитирует спикера пресс-служба Орловского областного Совета.

ИА «Орелград»

 

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