Небезопасное масло нашли в бюджетном учреждении Орла

Поставленное в Орел масло не отвечало требованиям регламента о безопасности.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям направлены информационные письма владельцу, поставщику и производителю сливочного масла, которое было поставлено в одно из бюджетных учреждений Орла. В этих документах ставится вопрос о «необходимости принятия мер по организации производства продукции соответствующей обязательным требованиям технических регламентов и недопущению обращения продукции, не соответствующей требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Дело в том, что сливочное масло, образцы которого были отобраны в бюджетном учреждении, с точки зрения закона оказалось небезопасным. Как пояснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушение было выявлено в рамках планового отбора проб продукции и проведения исследований в рамках лабораторного мониторинга. Испытания были проведены экспертами Орловского филиала ФГБУ «ЦНМВЛ».

Образцы были отобраны от масла крестьянского сладко-сливочного несоленого с заявленной на этикетке массовой долей жира 72,5 процента. Маркировка также уверяла, что продукт изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 32261-2013, имеет высший сорт. Произведено оно было в конце июля 2022 года на маслозаводе в Пензенской области. Однако лабораторный анализ выявил в масле уменьшенное количество массовой доли жира, которая составила всего 70,4 процента. Одновременно было выявлено увеличенное количество массовой доли влаги — 26,3 процента при максимально допустимой норме 25 процентов. Завышение и занижение ключевых характеристик продукта питания не соответствует требованиям Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки».

ИА «Орелград»