Новые православные святыни появились в Орле

Святыни были преподнесены в дар храму благодетелем по имени Виталий.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в Орле появились новые православные святыни, причем они уже доступны для поклонения верующих. Уточняется, что благодетель по имени Виталий пожертвовал храму иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная города Орла три святыни.

«Прихожанин приобрел Крест-Голгофу, икону Богородицы «Всецарица» (по-гречески – «Пантенасса») и Казанскую икону Божией Матери, — перечисляет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — Как сообщили на приходе, иконы Богородицы были написаны в Курске. Распятие Христа и резные киоты для образов Божией Матери изготовил орловский мастер».

Это не единственный пример благодеяний. Так, ранее в митрополии сообщили о том, что «волонтеры наследия» помогли в реставрации Троицкого Оптина монастыря в городе Болхове. Поясним, что Школа волонтеров наследия – это культурно-просветительский проект, направленный на популяризацию сохранения объектов культурного наследия Орловской области. Он стартовал в сентябре, для участия в нем записались 20 волонтеров. Они и помогали реставраторам, работавшим на территории Троицкого Рождества Богородицы Оптина женского монастыря в городе Болхове.

«Наша задача — приобщить к сохранению культурного наследия всех неравнодушных людей, в первую очередь молодежь. Мы оказываем видимую и необходимую помощь объекту, который в ближайшее время будет реставрироваться. То есть волонтеры выполняют работы, которые в дальнейшем помогут профессиональным специалистам», — так прокомментировал идею председатель совета Орловского отделения ВООПИК Станислав Абакумов.

ИА «Орелград»