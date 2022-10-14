Определен проектировщик «Земли вятичей»

Разработкой проектно-сметной документации для благоустройства общественной территории в Кромах Орловской области займется ООО «Стройпроект 57».

Компания стала единственным участником электронного аукциона. Цена контракта равна начальной — 2 500 000 рублей. «Укромный парк «Земля вятичей» должен разместиться на площади около 34 тысяч кв. м в границах улиц Свободы и Горки.

Концепция проекта – «Вернуть жителям уКРОМный уголок». «Земля вятичей» — это ландшафтный парк с этно-мотивами. Планировочная организация и архитектурные решения интегрированы в природный ландшафт и отражают культурные особенности древнего племени. Предполагается разбить парк на три идейные зоны, каждая из которых выполняет индивидуальную функцию. Однако есть объединяющая задача — это знакомство с историей древнего города Кромы.

«Проект вытаскивает на поверхность историческую веху древнеславянского племени вятичей, внедряя их культурный код в архитектурные решения. Планировочная структура проекта бережно воссоздает существующие пешеходные связи и создает новые, в продолжении уже протоптанным. Лишнее озеленение, мешающее видам, планируется аккуратно убрать и высадить на территории новые деревья, в том числе небольшой плодовый сад. Также в парке появится декоративное озеленение, отвечающее современным тенденциям ландшафтного дизайна».

Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2022 года (с учетом получения положительного заключения экспертизы), указано в документации на сайте «Госзакупки«.

По данным kartoteka.ru, ООО «Стройпроект 57» зарегистрировано в Орле в 2020 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредитель и генеральный директор – Виктор Фалалеев. Численность персонала – 1.

ИА «Орелград»