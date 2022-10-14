Под Орлом муниципальное учреждение купило «Дастер»

Поставщик внедорожника определен с помощью электронного аукциона.

На участие в конкурсной процедуре было подано две заявки. Наиболее выгодное предложение сделало АО «Рольф». Итоговая цена – 2 336 395 рублей 78 копеек. МКУ «Управление материально-технического обеспечения и единой дежурно-диспетчерской службы Свердловского района Орловской области» должно получить «Рено Дастер» до 31 декабря 2022 года.

В техническом задании на сайте «Госзакупки» указаны характеристики внедорожника. Примечательно, что хотя закупка и называется поставка автомобиля «Рено Дастер» или эквивалент, в числе необходимых элементов отмечена черная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster.

Предусмотрена гарантия производителя 3 года или 100 000 километров пробега.

По данным kartoteka.ru, АО «Рольф» зарегистрировано в Химках в 2021 году. Уставный капитал – 6,6 млрд рублей.

ИА «Орелград»