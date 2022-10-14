Под Орлом увековечили память Николая Власенко

Памятный знак Герою Советского Союза открыли в Мценске.

Монумент был установлен на городском мемориале Славы, а церемония открытия была приурочена к 81-й годовщине со дня гибели легендарного политрука. Об этом со ссылкой на газету «Мценский край» и Мценское благочиние сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Сообщается также, что в церемонии открытия памятного знака принял участие благочинный храмов Мценского округа протоиерей Владимир Герченов.

«11 октября 1941 года политрук Николай Власенко возглавлял группу из четырех танков Т-34 11-й танковой бригады, — следует из сообщения митрополии. — Перед бойцами стояла задача вывести из окружения несколько установок «катюш», оставленных во Мценске после отхода советских войск. Группе удалось прорваться в город. Танк Власенко ближе всех подобрался к «катюшам». В сложившейся ситуации политрук вызвал огонь артиллерии на себя. Весь экипаж погиб, но установки были уничтожены».

Власенко похоронен в братской могиле в Мценске. И вот теперь его память увековечена отдельным монументом. Кстати, на церемонии открытия и митинге присутствовала его дочь Людмила Николаевна. «Подвиг героя Советского Союза Николая Власенко навсегда вписан в историю в историю Орловщины и нашей страны», — подчеркнул в своем выступлении протоиерей Владимир Герченов.

ИА «Орелград»