Поставщики школьного питания попались на нарушениях

Претензии возникли к условиям перевозки школьных завтраков и обедов.

Как уже рассказывал «Орелград», Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало результаты регионального контроля за обеспечением полноценным, качественным и бесплатным горячим питанием школьников. Сообщается, что были проведены контрольные мероприятия в отношении 10 организаторов питания, а также в отношении 53 поставщиков продуктов питания в общеобразовательные организации. В результате был вскрыт целый ряд нарушений. Самыми распространенными стали нарушения правил маркировки пищевых продуктов. Кроме того, претензии у проверяющих возникли к содержанию сопроводительной документации и условиям транспортировки продуктов.

«В ходе надзорных мероприятий за поставщиками продуктов питания исследовано 493 пробы пищевых продуктов на микробиологические и физико-химические показатели, из которых не соответствовали требованиям две пробы молочной продукции по микробиологическим показателям, одна — по физико-химическим показателям», — пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

В ведомстве также рассказали, что еще в апреле 2022 года в школах региона в рамках национального проекта «Демография» был проведен мониторинг питания обучающихся. Руководители школы, организаторы питания, а также сами ученики и их родители стали участниками анкетирования. Интересно, что анализ результатов опроса был проведен специалистами Новосибирского научно-исследовательского института гигиены. Как отметили в Роспотребнадзоре, с учетом этого анализа «в настоящее время продолжается совместная работа по улучшению и оптимизации школьного питания».

Напомним, что стоимость завтрака для учеников 1-4 классов в Орловской области составляет 62,3 рубля, обеда — 60 рублей. Стоимость завтрака для учеников 5-11 классов составляет 60-61,68 рубля, цена обеда для школьников из числа льготных категорий – 60 рублей. Специалисты добавили, что примерные 10-14-дневные меню проходят санитарно-эпидемиологическую экспертизу в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области».

В случае наличия жалоб на качество предоставляемых услуг по организации питания, родители и другие законные представители детей могут обратиться в Управление Роспотребнадзора по Орловской области. Сделать это можно, направив письменное обращение по адресу: г. Орел, Наугорское шоссе, 2а, либо через официальный сайт ведомства. На последнем имеется раздел «Обращения граждан», в котором надо просто заполнить типовую электронную форму.

ИА «Орелград»