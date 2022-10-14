Суд не стал «закрывать» подозреваемого в хищении 15 миллионов

Еще один фигурант по «делу о площади Жукова» посажен под домашний арест.

Советский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Ревина Р.И., обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств, выделенных на ремонт и благоустройство объекта «Ремонт улично-дорожной сети города Орла, площадь Маршала Жукова». Как уточнили в пресс-службе суда, было рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении еще одного фигуранта этого громкого уголовного дела. Уточним, что Ревин стал пятым фигурантом.

«По версии следователя Ревин Р.И. обвиняется в совершении тяжкого преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершенного организованной группой, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, — следует из информации суда. — Следователь указывает, что в результате преступных действий участники организованной группы (Маркин М.Г., Рябко В.Б., Блажевич Р.В., Ревин Р.И., Минкин О.В.) и неустановленные лица путем обмана и злоупотребления доверием похитили бюджетные денежные средства на общую сумму более 15 000 000 рублей».

Ходатайство следователя было удовлетворено, Ревину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. На него возложены некоторые запреты и ограничения. Например, ему запрещено общаться со свидетелями и иными участниками уголовного судопроизводства по данному уголовному делу, в том числе путем использования средств связи и интернета. Запрет на общение не касается адвоката, следователя, контролирующего органа и сотрудников суда. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, чуть ранее Советский райсуд рассмотрел аналогичные ходатайства в отношении других фигурантов этого дело. Так, было рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении индивидуального предпринимателя Блажевича. По версии следствия, он в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, похитил бюджетные денежные средства, выделенные в рамках исполнения муниципального контракта по благоустройству площади Маршала Жукова в общей сумме свыше 15 миллионов рублей, чем причинил муниципальному образованию «Город Орел» имущественный ущерб в особо крупном размере.

Постановлением суда от 30 сентября 2022 года в удовлетворении ходатайства следователя судом было отказано. Блажевичу избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц и 13 суток, то есть до 8 ноября 2022 года. Похожие решения были приняты и в отношении других фигурантов. Суд пришел к выводу о том, что преступления, в совершении которых обвиняются указанные лица, связаны с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в силу чего должны быть соблюдены требования статьи 108 УПК РФ.

Согласно ее нормам, заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных целым рядом статей, если эти преступления совершены в связи с осуществлением предпринимательской деятельности. В данном случае фигурантов обвиняют в мошенничестве, а как раз эта статья подпадает под действие статьи 108 УПК РФ. Изменить меру пресечения можно будет лишь при некоторых обстоятельствах, например, если подозреваемый или обвиняемый нарушит условия домашнего ареста или скроется от органов предварительного расследования или суда.

ИА «Орелград»