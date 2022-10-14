Треть миллиарда задолжали простые орловцы по налогам

Чиновники обсудили меры взыскания задолженности с граждан.

В администрации Орловской области состоялось заседание рабочей группы по имущественным налогам под председательством заместителя губернатора Вадима Тарасова. В нем приняли участие руководители структурных подразделений администрации региона, главы районных и городских администраций, представители Росреестра, Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службы. Среди прочих вопросов члены рабочей группы обсудили проблему налоговой задолженности.

Так, по данным регионального Управления ФНС России, по состоянию на 1 сентября 2022 года сумма задолженности физических лиц по имущественным налогам (транспортный, земельный и налог на имущество) составила 379 миллионов рублей. По сравнения с 1 января 2022 года сумма общего долга сократилась на 168,2 миллиона рублей, или на 30,7 процентных пункта. Налоговики отмечают, что положительная динамика снижения задолженности сложилась и по сравнению с аналогичной датой предыдущего года.

С другой стороны, сумма задолженности остается значительной, ведь она составляет примерно треть миллиарда рублей. Для сравнения: сумма налогов, начисленная жителям Орловской области за 2021 год, составила 1,327 миллиарда рублей.

Выступившая на заседании глава отдела проектного управления долгом УФНС России по Орловской области Галина Шатохина отметила, что в ходе борьбы с задолженностью особенно важна индивидуальная работа с налогоплательщиками на местах. Кроме того, в областной налоговой службе напомнили о том, что существует хорошо зарекомендовавший себя механизм информирования должников. Ведь кто-то мог попросту забыть, что настала пора заплатить налоги.

«Одним из эффективных инструментов является бесплатное смс-информирование о наличии задолженности, которое позволяет при минимальных затратах получить максимальный эффект, — уточнили в пресс-службе УФНС. — Подписка на данную услугу позволяет предупредить риски применения мер взыскания задолженности, обеспечительных мер к должнику и иных ограничений. Еще одним способом снижения задолженности и профилактикой ее образования является перечисление налогов единым платежом».

Налоговики поясняют, что речь идет об аналоге электронного кошелька. Владелец может заранее перечислить на него какую-то сумму, а когда настанет время уплаты налогов, необходимая сумма будет списана автоматически. Иными словами, это своего рода авансовый взнос, сделать который можно в любое время в течение года. Механизм единого платежа исключает вероятность ошибки при перечислении средств, уверяют налоговики. Внести его можно не только через «Личный кабинет налогоплательщика», но и через интерактивный сервис «Уплата налогов и пошлин».

ИА «Орелград»