У орловцев вырос интерес к электронным дневникам

Родители все чаще интересуются через интернет оценками своих детей.

В Орловской области у родителей заметно возрос уровень интереса к электронным дневникам школьников. Такую тенденцию подметили в Орловском региональном центре оценки качества образования. В учреждении ссылаются на данные мониторинга входа в систему «Виртуальная школа» родителей и других законных представителей школьников. Так, на начало октября в этой системе было зарегистрировано 94 638 родителя.

«Сегодня в системе «Виртуальная школа» для входа в электронный дневник успеваемости и портфолио ребенка 32 089 родителя используют подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, что составляет 34 процента от числа зарегистрированных, — сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования. — Следует отметить, что все районы Орловской области показывают положительную динамику количества родителей, входящих через ЕСИА, в сравнении с предыдущими годами».

Также подсчитано, что наибольшая доля родителей, использующих ЕСИА для входа в «Виртуальную школу», зафиксирована в Болховском (53 процента), Колпнянском (51 процент), Краснозоренском (46 процентов), Знаменском (42 процента) и Хотынецком (41 процент) районах. Кроме того, проведенный мониторинг показал, что в Орловской области 7615 преподавателей, используют для входа в систему данные ЕСИА. Общее количество педагогов, зарегистрированных в ней, составляет 7628 человек.

«Замечена тенденция к увеличению числа учителей с подтвержденной учетной записью ЕСИА, — добавили в Орловском региональном центре оценки качества образования. — Так, в 2019 году их количество составило 2003 человека, в 2020 году – 7041 педагог, а в сентябре 2021 года – 7444 педагога. Все муниципальные образования Орловской области показывают положительный результат по данному показателю – 100 процентов».

ИА «Орелград»