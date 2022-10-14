В Орле назвали популярные «алконарушения»

Департамент промышленности раскрыл итоги надзора в текущем году.

Департамент промышленности и торговли Орловской области провел анализ текущей ситуации в сфере регионального государственного контроля в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Предметом такого надзора является соблюдение организациями лицензионных требований к розничной продаже алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания. Например, законом установлены временные ограничения на продажу спиртного – торговать им по ночам запрещено.

Также сотрудники департамента следят за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями и даже крестьянскими (фермерскими) хозяйствами обязательных требований к декларированию объема розничной продажи алкогольной продукции, объема собранного винограда для производства вина. Для этого используется целый ряд «надзорных инструментов». Так, в этом году проводились такие мероприятия, как наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование. Кроме того, закон разрешает контролерам проводить контрольные закупки, инспекционные визиты и мониторинговые закупки.

Список типичных нарушений, выявленных сотрудниками указанного департамента на территории Орловской области, возглавило нарушение запрета на розничную продажу алкогольной продукции без предусмотренной законом маркировки или с поддельными марками. Подобные деяния влекут за собой ответственность по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ. Вторым в списке оказалось нарушение особых требований к розничной продаже алкогольной продукции, установленных статьей 16 Федерального закона № 171-ФЗ.

Данной статьей, в частности, введен запрет на розничную продажу алкоголя, в том числе при оказании услуг общественного питания, на спортивных сооружениях, на оптовых и розничных рынках, на всех видах общественного транспорта, на автозаправочных станциях, а также на боевых позициях войск, полигонах, узлах связи, в расположении воинских частей, на специальных технологических комплексах, в зданиях и сооружениях, предназначенных для управления войсками.

«В результате возбуждения административных производств в девяти случаях лица, допустившие административные правонарушения, привлечены к административной ответственности в виде штрафов, — говорится в отчете регионального департамента. — Остальным организациям и индивидуальным предпринимателям вынесены предупреждения». Также сообщается, что попутно департаментом «проводилась разъяснительная работа с подконтрольными субъектами по вопросам соблюдения обязательных требований путем личного общения, телефонных переговоров».

ИА «Орелград»