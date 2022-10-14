В орловских колониях провели неделю молитвы

Тематическая неделя завершилась молитвенной службой о тюремных священнослужителях.

В Орловской области в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы прошла традиционная неделя молитвы. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФСИН, подобные мероприятия проходят по всей стране дважды в год — на Крестопоклонной седмице Великого поста и в течение семи дней, предшествующих празднику Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемому 14 октября.

«В эти дни в храмах и молельных комнатах исправительных учреждений Орловской области совершаются богослужения с особыми молитвенными прошениями о подозреваемых, обвиняемых и осужденных о совершении правосудия; о жертвах преступлений — как об их телесном и материальном благополучии, так и о состоянии их души, духовном освобождении от пережитого; о семьях людей, содержащихся в местах лишении свободы», — уточнили в пресс-службе УФСИН.

Также в эти дни молились о возвращении осужденных в общество, а также о сотрудниках уголовно-исполнительной системы. Завершила неделю молитвенная служба о тюремных священнослужителях и обо всех содействующих осуществлению миссии тюремного служения. Добавим, что в орловских учреждениях уголовно-исполнительной системы функционирует один православный храм, три домовых храма и одна молельная комната.

Согласно официальным данным, по состоянию на 1 июля 2022 года в учреждениях УФСИН России по Орловской области содержалось 3458 человек, в том числе: в трех исправительных колониях отбывало наказание 2425 человек; в двух колониях-поселениях отбывало наказание 409 человек; в следственном изоляторе города Орла содержалось 624 человека. В состав УФСИН также входит Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Орловской области» и 12 ее филиалов (7 из них – межмуниципальные). В них состоят осужденные к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.

ИА «Орелград»