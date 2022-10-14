В Орловской области вынесли приговор женщине с «кредитной зависимостью»

Это уже третье ее дело о мошенничестве.

Очередное противозаконное деяние было совершено орловчанкой в январе 2022 года. Имея 14 кредитных договоров, женщина оформила на сайте организации еще одну заявку, внеся ложные данные. Ей был одобрен кредит 9000 рублей. Полученные средства обвиняемая не собиралась возвращать.

За мошенничество в сфере кредитования мировой судья судебного участка Покровского района оштрафовал гражданку на 30 тысяч рублей. Ранее в отношении женщины вынесено два обвинительных приговора за совершение аналогичных преступлений, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»