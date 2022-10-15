«Честного вора» простили под Орлом

Мужчина совершил кражу, но сделал вид, что ее не совершал.

В Орловской области по решению суда прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении жителя города Дмитровска. Подробности сообщает пресс-служба Дмитровского районного суда. Органами предварительного следствия данный гражданин обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах).

Было установлено, что преступление получилось спонтанным и было совершено на территории Дмитровска. В тот день обвиняемый шел по улице. Проходя мимо магазина, он заметил оброненный кем-то женский кошелек, лежавший на тротуаре. Мужчина незаметно для других поднял его и проверил содержимое. Внутри находились банковские карты и денежные средства, сумму которых в суде называть не стали.

«Данный кошелек он положил на багажник своего велосипеда и поехал домой, — уточнили при этом в пресс-службе Дмитровского районного суда. — Впоследствии денежные средства спрятал, а кошелек вернул в магазин. В судебном заседании потерпевшим было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку гражданин возместил причиненный преступлением вред путем возвращения денежных средств и принесения извинений».

Постановлением суда уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон. Оно еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»