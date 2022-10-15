«Честного вора» простили под Орлом

15.10.2022 | 13:53 Закон и порядок, Новости

Мужчина совершил кражу, но сделал вид, что ее не совершал.

В Орловской области по решению суда прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении жителя города Дмитровска. Подробности сообщает пресс-служба Дмитровского районного суда. Органами предварительного следствия данный гражданин обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину при следующих обстоятельствах).

Было установлено, что преступление получилось спонтанным и было совершено на территории Дмитровска. В тот день обвиняемый шел по улице. Проходя мимо магазина, он заметил оброненный кем-то женский кошелек, лежавший на тротуаре. Мужчина незаметно для других поднял его и проверил содержимое. Внутри находились банковские карты и денежные средства, сумму которых в суде называть не стали.

«Данный кошелек он положил на багажник своего велосипеда и поехал домой, — уточнили при этом в пресс-службе Дмитровского районного суда. — Впоследствии денежные средства спрятал, а кошелек вернул в магазин. В судебном заседании потерпевшим было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку гражданин возместил причиненный преступлением вред путем возвращения денежных средств и принесения извинений».

Постановлением суда уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон. Оно еще не вступило в законную силу.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования