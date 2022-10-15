Орловец случайно узнал, что жил на чужой земле

Закравшаяся в реестр земельная ошибка была исправлена только судом.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел любопытный спор между соседями об исправлении реестровой ошибки. Решить его без суда соседям не удалось, хотя они годами даже не подозревали о существовании этой ошибки. Подробности процесса сообщила пресс-служба районного суда. Как следует из материалов дела, истец является собственником земельного участка и жилого дома. При проведении межевания участка кадастровым инженером неожиданно было зафиксировано его пересечение с земельным участком ответчика, то есть соседа, — на 2297 квадратных метров.

В суде истец заявил, что из-за этого пересечения он не может произвести кадастровый учет границ своего участка и поставить на кадастровый учет свой жилой дом. Оказалось, что его дом частично расположен на земельном участке, принадлежащем соседу. При рассмотрении дела суд установил, что границы земельного участка ответчика не соответствуют сведениям Единого государственного реестра недвижимости.

Проще говоря, в реестр закралась ошибка, так как в нем были неверно указаны основные характеристики и связанные с ними зарегистрированные права на объект недвижимости. И эти обстоятельства действительно «препятствуют осуществлению государственного кадастрового учета границ участка истца». Впрочем, в суде ответчик согласился с исковыми требованиями и не возражал против заявления соседа об исправлении реестровой ошибки. Иск был удовлетворен, тем самым суд «восстановил нарушенное право путем исправления реестровой ошибки».

ИА «Орелград»