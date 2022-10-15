Переход на раздельный сбор мусора в Орле обойдется в 40 миллионов

Мэрия утвердила новые параметры финансирования «мусорной» программы.

Соответствующее постановление подписал мэр Юрий Парахин. Он внес изменения в паспорт ведомственной целевой программы «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории города Орла в 2022 — 2024 годах». В частности, сменился один из исполнителей. Раньше реализацией мероприятий программы занималось муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Однако не так давно МКУ «УКХ г. Орла» исчезло, а его правопреемником стало муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Теперь именно МКУ «ОМЗ г. Орла» будет заниматься программой.

Обновленная цель последней — приведение площадок накопления ТКО в соответствие с требованиями СанПиН. Программа также предусматривает обустройство контейнерных площадок с местами для накопления крупногабаритных отходов (КГО) и специальных площадок для накопления КГО. Кроме того, в обновленной версии программы предусмотрено развитие инфраструктуры раздельного накопления ТКО на территории города Орла.

Общий объем финансирования составляет 39,81 миллиона рублей, причем города получит из федерального бюджета 32 миллиона. Из своей казны Орел добавит 7,48 миллиона рублей, доля областного бюджета составит чуть более 320 тысяч рублей. Отметим, что основной объем финансирования в сумме более 34,4 миллиона рублей выделяется в текущем году. В 2023 и 2024 годах будет выделено по 2,7 миллиона рублей.

Ожидаемыми результатами выполнения программы являются: приведение в надлежащее состояние 46 контейнерных площадок; обустройство 16 контейнерных площадок с местами для накопления крупногабаритных отходов; обустройство 20 специальных площадок для накопления КГО; закупка, маркировка и расстановка 1466 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Непосредственно в 2022 году планируется привести в порядок 11 контейнерных площадок, обустроить пять площадок с местами для накопления КГО. Специальные площадки для накопления КГО будут обустроены в 2023 (11) и 2024 году (9). Также на два ближайших года запланирована закупка и установка 13 бункеров для накопления крупногабаритных отходов.

ИА «Орелград»