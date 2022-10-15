Под Орлом пьяный водитель дважды за день напал на полицейского

Действия преступника были квалифицированы как преступление против власти.



В Орловской области обращен к исполнению обвинительный приговор, вынесенный по двум уголовным делам в отношении жителя Урицкого района. Они были заведены по части 1 статьи 318 УК РФ, то есть суд следствие и суд квалифицировали действия подсудимого как умышленные преступления против порядка управления. Потерпевшим в обоих случаях был признан участковый уполномоченный полиции. В тот день, а инциденты произошли в январе 2022 года, он находился при исполнении служебных обязанностей и нес дежурство.

Около 16 часов дня местный житель позвонил участковому и сообщил, что его отец, «находясь возле своего дома, предпринимает попытки управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения». Словом, сын вызвал полицию с целью пресечения совершения со стороны его отца административного правонарушения. Участковый отреагировал на вызов и вскоре прибыл к указанному дому. Там он действительно обнаружил нетрезвого мужчину, который повел себя агрессивно, едва увидев перед собой полицейского.

Мужчина ударил его головой в область нижней губы, причинив участковому физическую боль. Чуть позже полицейскому удалось доставить нетрезвого гражданина в районную больницу, где задержанный должен был пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Находясь в приемном покое, задержанный вновь напал на участкового. Причем он вновь боднул полицейского, ударив его своей головой, и снова удар пришелся по лицу стража порядка.

В судебном заседании подсудимый пояснил, что понимает существо предъявленного ему обвинения по двум разным делам, возбужденным по одинаковым статьям. Он признал себя виновным в полном объеме и раскаялся. В ходе следствия по данному уголовному делу добровольно, в присутствии защитника и после консультации с ним, заявил ходатайство об особом порядке судебного производства. Суд признал его виновным по обоим эпизодам и по совокупности преступлений назначил окончательное наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

ИА «Орелград»