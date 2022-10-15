В Ливнах объявили войну пьяной преступности

Снижение «пьяных» правонарушений объявлено целью специальной программы.



Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» принята в городе Ливны Орловской области. Она преследует несколько целей: снижение общего уровня правонарушений на территории города, предупреждение и пресечение правонарушений в сфере миграции и укрепление межнациональных отношений. Отдельными задачами программы станут снижение количества правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Действие документа рассчитано на 2023-2028 годы. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию, составляет 600 тысяч рублей. Иными словами, из бюджета города ежегодно будет выделяться по 100 тысяч рублей. Из паспорта следует, что за последние годы «администрации города удалось обеспечить оперативное реагирование на изменение криминальной ситуации и добиться определенных положительных результатов на большинстве направлений».

В качестве примеров приводятся результаты работы по выявлению и пресечению преступлений экономической направленности и наркопреступлений. Необходимость разработки программы местные чиновники объясняют тем, что «криминальная обстановка продолжает оставаться сложной». Причем, по их мнению, одними лишь усилиями правоохранительных органов данную проблему не решить. Нужна «комплексная система профилактической работы, нацеленной на преодоление правового нигилизма населения, активное привлечение граждан к охране общественного порядка, правовое воспитание молодежи, в том числе с участием молодежных организаций в охране общественного порядка».

Например, серьезную озабоченность у местных властей вызывают правонарушения и преступления, совершаемые на улицах и в других общественных местах. Причем особую тревогу вызывают преступления и правонарушения, совершенные гражданами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в том числе молодыми людьми и подростками. Не может не вызывать тревогу и «социальное неблагополучие семей, имеющих несовершеннолетних детей, по причине пьянства родителей».

«В этих условиях обнаруживается недостаточность взаимодействия правоохранительных органов с органами местного самоуправления, слабое использование в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью возможностей общественных организаций и населения, средств массовой информации, — пишут авторы программы. — Тем не менее, возможности для реализации системы мер по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью и организации профилактической работы по их предупреждению на территории района имеются».

ИА «Орелград»