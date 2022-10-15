Житель Орла «эвакуировал» чужой автомобиль

Мужчина отбуксировал машину в пункт приема металлолома.



В Орле суд рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в хищении чужого имущества. Преступление было совершено на территории Заводского района областного центра. Произошло оно в феврале 2022 года, причем преступление было совершено у всех на виду. Более того, его невольным соучастником стал местный житель, не знавший о преступных планах подсудимого. Последний, как следует из материалов дела, приглядел автомобиль марки ВАЗ-21120, припаркованный возле многоквартирного дома на улице Черкасской.

Злоумышленник не знал, кому принадлежит автомобиль, но тут же «в стремлении улучшить свое материальное положение решил тайно похитить данный автомобиль, с целью дальнейшей его разборки и продажи на металлолом». Для реализации задуманного он позвонил своему знакомому автовладельцу и попросил его подъехать по указанному адресу. Когда приятель приехал, злоумышленник попросил его помочь ему отбуксировать припаркованную машину. При этом он соврал, что автомобиль будет отбуксирован с согласия законного владельца.

«Подельник», выступивший в суде в качестве свидетеля, исполнил просьбу своего приятеля и отбуксировал при помощи своей легковушки чужую машину на место, указанное преступником. В судебном заседании подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением, раскаялся в содеянном и заявил ходатайство о применении особого порядка, то есть о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке. Он получил наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы на 6 месяцев.

ИА «Орелград»