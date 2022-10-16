Орловец получил 9 лет колонии за попытку продать наркотики

Молодой человек признан судом виновным в незаконном наркообороте.

Орловский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Как уточнили в пресс-службе суда, на скамье подсудимых оказался молодой человек 1996 года рождения. Свои финансовые дела он решил поправить за счет бизнеса, который является незаконным. Молодой человек планировал наладить сбыт наркотических средств на территории Орловской области.

Суд установил, что подсудимый заранее нашел себе поставщиков и договорился с ними о совместных действиях. Подельники общались при помощи мессенджера Telegram, при этом знали друг друга только по никам, ради конспирации не называя своих настоящих имен. Орловец должен был забирать оптовые партии наркотика из тайников, расфасовывать его на мелкие партии и продавать в розницу.

Завершить начатое он не успел, так как его задержала полиция. Правоохранители взяли сбытчика после того, как он получил оптовую партию наркотика и расфасовал ее в семь свертков, каждый массой около 30 граммов. При задержании в ходе личного осмотра эти свертки были обнаружены в его одежде и изъяты. Как выяснилось, это было еще не все запрещенное к свободному обороту вещество.

Оказалось, что наркотические средства, предназначенные для продажи, подсудимый также хранил в своем рюкзаке. А еще часть наркотиков позже нашли у него дома. «По итогам рассмотрения дела виновному лицу назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, — резюмирует пресс-служба Орловского районного суда. — Приговор не вступил в законную силу».

ИА «Орелград»