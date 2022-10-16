Осужден орловец, у которого нашли два килограмма наркотиков

16.10.2022 | 13:47 Закон и порядок, Новости

Решение по уголовному делу оказалось строгим, но справедливым.

Это уголовное дело рассматривал Глазуновский районный суд Орловской области. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Как следует из материалов дела, подсудимый связался через мессенджер с так называемым «интернет-магазином», предлагавшим желающим принять участие в незаконном бизнесе.

По условиям, подсудимый должен был стать одним из звеньев цепи продажи наркотиков на территории Орловской области. Причем ему отводилась роль «заведующего складом». Неустановленный следствием сообщник сообщил орловцу координаты тайника, где другим участником преступной группы заранее была спрятана оптовая партия наркотика. Орловцу необходимо было забрать из тайника это средство и складировать у себя, а затем, по заданиям «диспетчера», прятать наркотики в закладки для последующего незаконного сбыта. То есть, подсудимый также исполнял роль «курьера».

При задержании у него было обнаружено и изъято «вещество в виде кристаллов различного размера светло-бежевого цвета массами 496,51 грамма, 498,45 грамма и 498,73 грамма, а также вещество в виде кристаллов различного размера белого цвета массой 490,33 грамма». Экспертиза установила, что все эти вещества являются синтетическими наркотиками — производным наркотического средства N-метилэфедрона, общей массой 1984,02 грамма. Суд наказал наркосбытчика лишением свободы на восемь с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования