Осужден орловец, у которого нашли два килограмма наркотиков

Решение по уголовному делу оказалось строгим, но справедливым.

Это уголовное дело рассматривал Глазуновский районный суд Орловской области. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Как следует из материалов дела, подсудимый связался через мессенджер с так называемым «интернет-магазином», предлагавшим желающим принять участие в незаконном бизнесе.

По условиям, подсудимый должен был стать одним из звеньев цепи продажи наркотиков на территории Орловской области. Причем ему отводилась роль «заведующего складом». Неустановленный следствием сообщник сообщил орловцу координаты тайника, где другим участником преступной группы заранее была спрятана оптовая партия наркотика. Орловцу необходимо было забрать из тайника это средство и складировать у себя, а затем, по заданиям «диспетчера», прятать наркотики в закладки для последующего незаконного сбыта. То есть, подсудимый также исполнял роль «курьера».

При задержании у него было обнаружено и изъято «вещество в виде кристаллов различного размера светло-бежевого цвета массами 496,51 грамма, 498,45 грамма и 498,73 грамма, а также вещество в виде кристаллов различного размера белого цвета массой 490,33 грамма». Экспертиза установила, что все эти вещества являются синтетическими наркотиками — производным наркотического средства N-метилэфедрона, общей массой 1984,02 грамма. Суд наказал наркосбытчика лишением свободы на восемь с половиной лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»