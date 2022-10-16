Под Орлом девушка обчистила счет уснувшего приятеля

Свои действия в суде обвиняемая объяснила пагубным влиянием алкоголя.

Уголовное дело о хищении денежных средств с чужого банковского счета рассмотрел Заводской районный суд города Орла. Перед ним предстала местная жительница, которая ранее проблем с законом не имела. Было установлено, что в декабре прошлого года она обчистила банковский счет своего бывшего парня. В судебном заседании подсудимая вину в совершении указанного преступления признала полностью и рассказала, что раннее они с потерпевшим совместно проживали.

Тем вечером она находилась в гостях у подруги в Орле, но несколько раз созванивалась со своим бывшим парнем и просила перевести ей деньги на спиртное. Уже около полуночи нетрезвые подруги отправились домой к бывшему парню, в деревню Малая Фоминка. Там они стали распивать спиртное с ним и его сожительницей. Около трех часов ночи собутыльников сморил сон. Спать ушли все, кроме подсудимой. Оставшаяся одна на кухне девушка увидела, что ее бывший кавалер забыл на столе свой телефон.

Она решила этим воспользоваться и при помощи мобильного банковского приложения перевела с чужого счета на свою карту 27 тысяч рублей. После этого девушка разбудила подругу, с которой отправилась в гостиницу. Там подруги «продолжили отдыхать, расходуя похищенные у потерпевшего денежные средства».

Причину своих действий подсудимая в суде объяснила состоянием опьянения, «которое повлияло на ее поведение и привело к совершению преступления». В ходе предварительного следствия она полностью возместила потерпевшему ущерб и в содеянном раскаялась. Это помогло ей остаться на свободе. Тем не менее, она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Суд приговорил ее к выплате штрафа в размере 110 тысяч рублей.

ИА «Орелград»