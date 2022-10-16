Забытая земля под Орлом стала государственной

Нового владельца невостребованных участков определил суд.

В Орловской области Залегощенским районным судом за муниципальным образованием признано право собственности на невостребованные земельные доли. Как уточнили в пресс-службе указанного суда, с исковыми заявлениями обратилась администрация Моховского сельского поселения Залегощенского района. Они были адресованы Управлению Федеральной налоговой службы по Орловской области и Межрегиональному территориальному управлению Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

В исках ставился вопрос о признании права собственности на невостребованные земельные доли в праве общей долевой собственности, расположенные на территории указанного сельского поселения. Чиновники указали, что спорные участки являются частью сельскохозяйственных угодий, когда-то принадлежавших колхозу. Еще в 1990-е годы после ликвидации колхоза доли раздавались крестьянам. В данном случае участки были распределены на основании постановления «О выдаче свидетельств на право собственности на землю».

Указанные свидетельства были выданы членам коллективного сельскохозяйственного предприятия, земля перешла в их долевую собственность. Однако далеко не все собственники земельных долей распорядились ими. В ряде случаев спорной землей никто не распорядился до сих пор. Да уже и не распорядится, так как, следует из исков, собственники спорных земельных долей умерли. Наследники о своем праве на эти участки тоже не заявили. Земля оказалась, по сути, брошенной.

«Факт невостребованности земельных долей заключается в неиспользовании земель сельскохозяйственного назначения в течение трех и более лет с момента приобретения прав на земельную долю в соответствии с целевым назначением данной категории земель, что негативно отражается на состоянии сельскохозяйственных угодий, причиняет вред земле как природному объекту, в том числе приводит к деградации земель, порче, уничтожению плодородного слоя почвы и иным негативным последствиям бесхозяйственной деятельности», — пояснили в пресс-службе районного суда.

Представители ответчиков – двух вышеуказанных ведомств — каких-либо возражений на исковые заявления не представили. Изучив представленные материалы, суд пришел к выводу, что спорные земельные доли действительно являются невостребованными, поскольку наследственных прав в отношении них не заявлено. Какие-либо иные третьи лица также не выразили намерение ими распорядиться. Суд счел, что предусмотренной законом порядок признания земельных долей невостребованными в данном случае был полностью соблюден. В результате исковые требования были удовлетворены – невостребованные доли перешли в муниципальную собственность.

ИА «Орелград»