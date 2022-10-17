Определена цена одного часа работы санитарной авиации

17.10.2022 | 16:09 Медицина, Новости

В стадии подписания находится контракт  между Орловской областной клинической больницей и АО «Национальная служба санитарной авиации».  

Компания единственной подала заявку на участие в электронном аукционе. Предложенная цена одного часа летного времени — 205 499 рублей 69 копеек. Всего на авиационные работы с целью оказания медицинской помощи выделено 26,25 млн рублей. Оплата будет производиться исходя из выполненных заявок учреждения.

В документах на сайте «Госзакупки» указаны основные характеристики техники и услуг. Так, вертолет должен быть не старше 2014 года с изображением красного креста на борту. Его скорость не должна быть меньше 200 километров в час, а дальность полета — 400 километров. Экипажу запрещается разглашать персональные данные, медицинскую тайну, вести фото и видеосъемку.   Полеты осуществляются  ежедневно, круглосуточно, включая выходные и  праздничные  дни.

Подрядчик должен обеспечить готовность воздушного судна к вылету в срок не более 30 минут в теплое время года, 60 минут в холодное время года  с момента поступления заявки.

Отметим, в ООКБ пока нет вертолетной площадки.

ИА «Орелград»

 

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