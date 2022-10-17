Орловцев умерло в 2,6 раза больше, чем родилось

Озвучена демографическая ситуация в январе-июле 2022 года.

Правительство Орловской области издало бюллетень социально-экономического развития региона. Согласно его данным, демографическая ситуация в январе-июле 2022 года в области вновь характеризовалась процессом естественной убыли населения. Количество умерших за это время орловцев превысило число родившихся в 2,6 раза.

«Число родившихся в январе-июле 2022 года относительно аналогичного периода 2021 года сократилось на 164 человека, или на 5,4 процента, и составило 2898 человек, — говорится в издании правительства региона. — Количество умерших уменьшилось на 848 человек, или на 10,1 процента относительно января-июля 2021 года, и составило 7510 человек».

Таким образом, естественная убыль населения Орловской области в отчетный период времени составила 4612 человек. Для сравнения, годом ранее данный показатель за то же время составлял минус 5296 человек, то есть разрыв между смертностью и рождаемостью по сравнению с 2021 годом немного сократился. Стоит также отметить, что в этом году в Орловской области скончалось уже 22 младенца в возрасте до одного года, что, к сожалению, на пять детей больше, чем год назад.

«В январе-июле 2022 года миграционная убыль населения составила 1 275 человек, — следует также из информационного бюллетеня. — В другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 886 человек больше, чем прибыло в регион. Сальдо международной миграции составило минус 389 человек».

Ранее Орелстат со ссылкой на данные переписи населения 2020 года сообщил, что численность женщин в Орловской области превышает численность мужчин на 64,9 тысячи человек, или на 20 процентов. Такое соотношение полов связано с высокой смертностью мужчин, особенно в трудоспособном возрасте. Женская часть населения преобладает во всех городах и районах области. В общей численности населения женщины составляют 54,5 процента.

ИА «Орелград»