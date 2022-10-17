Орловчанке ради красоты вкололи неизвестную субстанцию

Нарушения были выявлены полицией при проверке косметического центра.

В Орловской области арбитражный суд рассмотрел административные материалы, составленные сотрудниками межмуниципального отдела Министерства внутренних дел «Мценский» в отношении индивидуального предпринимателя. Требование административного органа было мотивировано тем, что женщина-предприниматель осуществляет деятельность по оказанию косметологических услуг «Мезотерапия головы» без соответствующей лицензии.

Мезотерапия – это неинвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку. Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «Косметология» был утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ еще в 2012 году. Им предусмотрено проведение инвазивных и неинвазивных процедур. Услуга «Мезотерапия головы» подлежит лицензированию в составе работ, составляющих медицинскую деятельность по косметологии.

Как следует из материалов дела, в июле 2022 года сотрудниками полиции была проведена «проверочная закупка» в мценском «Центре косметологии». Девушке были оказаны услуги косметолога с использованием, как сказано в материалах полиции, препаратов неизвестного происхождения без специального разрешения. Инъекции мезотерапии были произведены гражданке, которая помогала силовикам в проведении проверочной закупки. За услугу она заплатила 5000 рублей. По мотивам проведенного ОРМ были составлены соответствующие рапорты, протокол опроса «потерпевшей», после чего было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ и проведено административное расследование.

Полиция сделала запросы в различные ведомства. Например, налоговики сообщили в ответ, что основным видом деятельности владельца проверенного центра является предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. Однако было установлено, что ИП оказывает также услуги в виде инъекций и деятельности массажных салонов, что относится к другим видам деятельности в области косметологии, подлежащим отдельному лицензированию. В материалах дела имеются копии дипломов, представляющих ИП право на ведение профессиональной деятельности в сфере косметологии. Полиция сделала запрос в учебное заведение и получила ответ о том, что интересующая ее гражданка там не обучалась, а указанные в запросе дипломы ей не выдавались. Территориальный орган Росздравнадзора сообщил полиции, что у «Центра косметологии» нет лицензии на осуществление медицинской деятельности на территории Орловской области.

В ходе судебного заседания были вскрыты конверты с дисками с фото- и видеоматериалами. В рамках их просмотра судом был установлен факт оказания услуги косметолога с использованием препаратов неизвестного происхождения, а именно введение инъекций мезотерапии «подопытной» гражданке. Арбитраж постановил привлечь индивидуального предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа в размере 4000 рублей. Возможно, этим история не закончится.

ИА «Орелград»