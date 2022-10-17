Орловские «Русичи» победили в Курске со счетом 5:0 и стали пятыми в Черноземье

17.10.2022 | 16:30 Новости, Спорт

В решающем туре орловцы в гостях разгромили соседей из Курска со счетом 5:0.

Орловская команда «Русичи» на выезде разгромно победила команду «Авангард-М» из Курска и заняла пятое место в завершившемся сезоне Союза федераций футбола «Центр».

Турнир, де-факто являющийся любительским чемпионатом Черноземья, разыгрывается по система весна-осень и завершился вчера, 16 октября. Отметим, что в решающем туре гостевые команды одержали пять побед во всех пяти матчах.

Разгромная победа над соседями позволила орловцам войти в пятерку сильнейших. Чемпионом же стала команда «Атом» из Нововоронежа. Также нашу команду обошли «Локомотив» (Лиски), «Металлург-Оскол» (Старый Оскол) и «Елец».

ИА «Орелград»

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