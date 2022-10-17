Орловских землевладельцев принудительно проконсультировали

В регионе рассказали о масштабах профилактической работы.



Как сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, сотрудниками этого ведомства на территории указанных регионов активно ведется работа, направленная на профилактику совершения административных правонарушений. В частности, с собственниками земли проводятся специальные беседы. Согласно приведенной статистике, всего в этом году с хозяйствующими субъектами проведено 590 консультирований по разъяснению требований земельного законодательства. Из них 307 таких бесед пришлось на Орловскую область.

Кроме того, сотрудники ТУ Россельхознадзора совершили 81 профилактический визит к землевладельцам. В данном случае на Орловскую область пришлось всего 19 визитов, а вот в Курске их было проведено 62. По итогам этой работы землевладельцам было направлено 745 предостережений (Орловская область – 437, Курская область – 308). «Вышеуказанные меры позволяют существенно снизить риск совершения хозяйствующими субъектами административных правонарушений и избежать применения мер административного воздействия», — подчеркнули в ТУ Россельхознадзора.

Рассказали в ведомстве и об уже выявленных нарушениях. Так, в текущем году на территории двух подведомственных регионов было проконтролировано свыше 50 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения. В целом было выявлено 884 нарушения земельного законодательства. Основным стало зарастание сельхозземель сорной травой и древесно-кустарниковой растительностью. Таких нарушений выявлено 831, причем на долю Орловской области пришлось 490 из них.

«Также Управлением выявлено 22 свалки (Орел – 13, Курск — 9) на площади 10,4 га и 16 несанкционированных карьеров (Орел – 7, Курск — 9) на площади 9,5 га, — добавили в ведомстве. — На настоящий момент ликвидировано 15 свалок (Орел – 9, Курск — 6) на площади 6,9 га (Орел – 6,82 га, Курск – 0,08 га). Остальные нарушенные площади охвачены предостережениями. Всего с начала года введено в сельскохозяйственный оборот 9115 га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения».

ИА «Орелград»