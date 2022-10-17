Поставщика больницы имени Боткина оштрафовали

Поводом для наказания стал срыв поставки медкомплекта из Швейцарии.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело исковому заявлению Городской больницы имени Боткина к компании «Партнер» из Екатеринбурга. Истец ставил вопрос о расторжении гражданско-правового договора и взыскании с ответчика штрафа. В письменном отзыве уральская компания указала, что не возражает против расторжения договора, но при этом просила суд снизить в два раза заявленную больницей сумму штрафа.

Было установлено, что еще в мае 2021 года между больницей имени Боткина и ООО «Партнер» был заключен гражданско-правовой договор на поставку на поставку изделий медицинского назначения на общую сумму без малого 490 тысяч рублей. Отметим, что договор был заключен на основании протокола подведения итогов электронного аукциона. Поставщик обязался доставить в больницу протекторы для защиты глаз производства РФ, а также немецкий набор для медицинского аппарата и комплект одноразовых дыхательных контуров для младенцев и детей производства Швейцарии.

В установленный договором срок больница товары не получила, в связи с чем направила своему деловому партнеру претензию. В ней было предложено расторгнуть договор и уплатить штраф. Однако ответа или удовлетворения на претензию от ответчика также не поступило, что явилось поводом для обращения истца в арбитражный суд с иском. Арбитраж пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению. Доказательств наличия юридически значимых обстоятельств для невозможности осуществления поставки ответчиком не было представлено. В результате договор был расторгнут судом, а поставщика оштрафовали на 16 698 рублей. Размер штрафа был рассчитан исходя из цены контракта.

ИА «Орелград»